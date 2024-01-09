Пожилая жительница Можги погибла от переохлаждения

Ижевск. Удмуртия. За медпомощью в экстренной и плановой форме за время новогодних праздников в Удмуртии обратились 94 109 жителей региона. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе республики рассказала и. о. министра здравоохранения УР Алсу Ишниязова.

Скорую медпомощь по республике ежедневно оказывало 112 бригад. За период праздничных дней они 49 раз выезжали на случаи ДТП, где пострадали 58 человек (из них 9 детей).

«В праздничные дни произошёл температурный перепад и резкое похолодание. В результате в медорганизациях республики было зарегистрировано 65 случаев обращений из-за переохлаждения и обморожения. Одна женщина 1941 года рождения в Можге скончалась из-за переохлаждения», — сообщила руководитель Минздрава Удмуртии

Шесть граждан обратились за эти дни из-за травм при обращении с пиротехникой. Один 13-летний ребёнок получил контузию глаза, ожог лица и сотрясение головного мозга. Зрение удалось сохранить.