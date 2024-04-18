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Пострадавшей в детском саду Воткинского района девочке выплатили миллион рублей моральной компенсации

13:30, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пострадавшей в детском саду Воткинского района девочке выплатили миллион рублей моральной компенсации
13:30, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
0
#дети\n#моральный вред\n#Воткинский район\n#травмы
Фото: ИА «Сусанин»
302
0

Ребёнок получила тяжелую травму.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд обязал местный детский сад выплатить семье моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Из-за недосмотра воспитателя девочка ясельной группы выпала из окна. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Проверка установила, что в августе 2023 года девочка 2021 года рождения выпала с первого этажа здания и получила тяжелую травму. Установлено, что она пострадала в результате ненадлежащей работы воспитателя детского сада. 

Воткинский межрайонный прокурор просил суд взыскать в пользу ребенка миллион рублей моральной компенсации. Представитель детского сада согласилась с иском частично, в размере 500 тыс. рублей.

Однако после исследования материалов дела суд решил, что требования прокурора должны быть выполнены в полном объёме, и обязал детский сад выплатить девочке миллион рублей.

На 17 апреля приговор не вступил в законную силу.

13:30, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
0
#дети\n#моральный вред\n#Воткинский район\n#травмы