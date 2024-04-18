Пострадавшей в детском саду Воткинского района девочке выплатили миллион рублей моральной компенсации

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд обязал местный детский сад выплатить семье моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Из-за недосмотра воспитателя девочка ясельной группы выпала из окна. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Проверка установила, что в августе 2023 года девочка 2021 года рождения выпала с первого этажа здания и получила тяжелую травму. Установлено, что она пострадала в результате ненадлежащей работы воспитателя детского сада.

Воткинский межрайонный прокурор просил суд взыскать в пользу ребенка миллион рублей моральной компенсации. Представитель детского сада согласилась с иском частично, в размере 500 тыс. рублей.

Однако после исследования материалов дела суд решил, что требования прокурора должны быть выполнены в полном объёме, и обязал детский сад выплатить девочке миллион рублей.

На 17 апреля приговор не вступил в законную силу.