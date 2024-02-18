ГКБ №7 Ижевска получила лицензию на кабинет травматолога-ортопеда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ГКБ №7 получила лицензию на кабинет травматолога-ортопеда. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Теперь в кабинет 108 горожане смогут обратиться за помощью при почти любых травмах. Исключения — повреждения головы и грудной клетки.

Сотрудники городской больницы отмечают, что в случае получения травмы жителям необходимо сначала обратиться в травматологический центр ГКБ №6 по адресу улица Труда, 1. После этого для назначения лечения надо обратиться к травматологу-ортопеду.

Врач осуществляет приём строго по предварительной записи.