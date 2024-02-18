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ГКБ №7 Ижевска получила лицензию на кабинет травматолога-ортопеда

11:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
ГКБ №7 Ижевска получила лицензию на кабинет травматолога-ортопеда
11:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
204
0
#травмы\n#Ижевск\n#ГКБ\n#лицензия
Фото: ГКБ №7
204
0

Приём пациентов осуществляется строго по записи.

Ижевск.  Удмуртия. В Ижевске ГКБ №7 получила лицензию на кабинет травматолога-ортопеда. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Теперь в кабинет 108 горожане смогут обратиться за помощью при почти любых травмах. Исключения — повреждения головы и грудной клетки.

Сотрудники городской больницы отмечают, что в случае получения травмы жителям необходимо сначала обратиться в травматологический центр ГКБ №6 по адресу улица Труда, 1. После этого для назначения лечения надо обратиться к травматологу-ортопеду.

Врач осуществляет приём строго по предварительной записи.

11:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
204
0
#травмы\n#Ижевск\n#ГКБ\n#лицензия