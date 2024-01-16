Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Сбитый в Воронеже украинский беспилотник стал причиной травм у ребенка

11:17, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сбитый в Воронеже украинский беспилотник стал причиной травм у ребенка
11:17, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
12
0
#Воронеж\n#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#разрушения\n#травмы\n#дети\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/gusev_36
12
0

В городе объявили режим ЧС.

Воронеж. Воронежская область. Ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Воронеж. Резаные раны рук, ног и шеи получила 10-летняя девочка, ей оказана медицинская помощь, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, обломки сбитых средствами ПВО аппаратов попали в окна жилых домов. Повреждения в результате инцидента получили 35 квартир трех 10-этажек на улице Тепличной. Для жителей организован пункт временного размещения в школе №84, однако пока им никто не воспользовался – горожане предпочли переехать к родственникам. В квартирах устанавливают временное остекление. Аналогичные работы ведутся на улице Острогожской, где пострадали окна в 4 домах.

В Воронеже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Развернут оперативной штаб администрации города. 

Добавим, ранее в Минобороны сообщили о ликвидации трех украинских беспилотников в небе над Воронежской областью.

11:17, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
12
0
#Воронеж\n#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#разрушения\n#травмы\n#дети\n#СВО\n#спецоперация