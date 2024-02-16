На улице Пушкинской в Ижевске водитель «БМВ» сбил пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской водитель «БМВ» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

15 февраля около 10 часов вечера напротив дома №204 по улице Пушкинская 27-летний водитель «БМВ» сбил 18-летнего пешехода, переходившего часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.