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Более 70 человек обратились за день к травматологам Ижевска после падения на льду

17:25, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 70 человек обратились за день к травматологам Ижевска после падения на льду
17:25, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
264
0
#Ижевск\n#гололед\n#травмы
Фото: ИА "Сусанин"
264
0

Врачи призывают пешеходов быть внимательнее при гололёде.

Ижевск. Удмуртия. Более 70 человек обратились к травматологам Ижевска после падения на льду в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщается в ТГ-канале ГКБ №6 Ижевска.

«Сегодня за семь часов работы сотрудниками травматолого-ортопдического отделения для оказания неотложной медицинской помощи ГКБ №6 принято свыше 70 человек с различными травмами, полученными при падении вследствие гололёда. В предыдущие дни в сутки в травматологию обращались не более 90 человек», — говорится в сообщении. 

Чтобы уменьшить вероятность падения травматологи советуют быть внимательнее и соблюдать правила поведения при гололёде. 

17:25, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
264
0
#Ижевск\n#гололед\n#травмы