Более 70 человек обратились за день к травматологам Ижевска после падения на льду

Ижевск. Удмуртия. Более 70 человек обратились к травматологам Ижевска после падения на льду в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщается в ТГ-канале ГКБ №6 Ижевска.

«Сегодня за семь часов работы сотрудниками травматолого-ортопдического отделения для оказания неотложной медицинской помощи ГКБ №6 принято свыше 70 человек с различными травмами, полученными при падении вследствие гололёда. В предыдущие дни в сутки в травматологию обращались не более 90 человек», — говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить вероятность падения травматологи советуют быть внимательнее и соблюдать правила поведения при гололёде.