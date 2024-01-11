На пешеходном переходе в Ижевске БМВ сбила 74-летнюю женщину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель иномарки сбил бабушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 10 января около 16:10 рядом с домом №10 «А», на улице Татьяны Барамзиной. 74-летняя женщина начала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На неё наехал автомобиль «БМВ», которым управлял 28-летний водитель. Отмечается, что молодой человек в 2023 году получил более 50 штрафов за нарушение ПДД.

В результате аварии пешеход получила травмы, её госпитализировали.

Напомним, что 9 января на улице Азина в Ижевске на регулируемом переходе легковушка сбила 7-летнего мальчика.