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На пешеходном переходе в Ижевске БМВ сбила 74-летнюю женщину

12:37, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На пешеходном переходе в Ижевске БМВ сбила 74-летнюю женщину
12:37, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#травмы
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Водитель двигался, несмотря на красный сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель иномарки сбил бабушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 10 января около 16:10 рядом с домом №10 «А», на улице Татьяны Барамзиной. 74-летняя женщина начала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На неё наехал автомобиль «БМВ», которым управлял 28-летний водитель. Отмечается, что молодой человек в 2023 году получил более 50 штрафов за нарушение ПДД.

В результате аварии пешеход получила травмы, её госпитализировали.

Напомним, что 9 января на улице Азина в Ижевске на регулируемом переходе легковушка сбила 7-летнего мальчика

12:37, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#травмы