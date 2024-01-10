Ижевск. Удмуртия. На улице Азина в Ижевске сбили ребёнка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

9 января 2024 года напротив дома №238 к.1 на улице Азина 47-летний водитель «Хёндай» наехал на 7-летнего мальчика.

ДТП произошло на регулируемом переходе, ребёнок шёл на зелёный свет. В результате наезда он получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф 1000 рублей, а за повторное нарушение — до пяти тысяч рублей или лишение прав сроком до полугода.