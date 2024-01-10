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На улице Азина в Ижевске сбили ребёнка

11:29, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Азина в Ижевске сбили ребёнка
11:29, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
413
0
#ДТП\n#дети\n#Ижевск\n#травмы
Фото: vk.com/gibdd_18
413
0

7-летний мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал.

Ижевск. Удмуртия. На улице Азина в Ижевске сбили ребёнка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

9 января 2024 года напротив дома №238 к.1 на улице Азина 47-летний водитель «Хёндай» наехал на 7-летнего мальчика.

ДТП произошло на регулируемом переходе, ребёнок шёл на зелёный свет. В результате наезда он получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за  проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф 1000 рублей, а за повторное нарушение — до пяти тысяч рублей или лишение прав сроком до полугода.

11:29, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
413
0
#ДТП\n#дети\n#Ижевск\n#травмы