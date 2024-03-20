Выехавшая на встречку «БМВ» столкнулась с «Киа» на улице Пушкинской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 марта произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

19 марта около полудня напротив дома №65 на улице Пушкинская в Ижевске 29-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио» за рулём которого находился 27-летний мужчина. В результате ДТП пострадала пассажир «Киа» – 19-летняя девушка.

Около 17:00 того же дня напротив дома №140 на перекрёстке улиц Кирова и Коммунаров 40-летний водитель «Волги Сайбер» при повороте сбил 18-летнюю девушку-пешехода. В результате происшествия она получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан вести автомобиль со скоростью не превышающую ограничения и пропускать пешеходов.