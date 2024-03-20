Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Выехавшая на встречку «БМВ» столкнулась с «Киа» на улице Пушкинской в Ижевске

13:10, 20 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Выехавшая на встречку «БМВ» столкнулась с «Киа» на улице Пушкинской в Ижевске
13:10, 20 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
119
0
#ДТП на Пушкинской\n#пешеходы\n#травмы\n#Ижевск
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
119
0

Помимо этого, на улице Кирова сбили молодую девушку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 марта произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

19 марта около полудня напротив дома №65 на улице Пушкинская в Ижевске 29-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио» за рулём которого находился 27-летний мужчина. В результате ДТП пострадала пассажир «Киа» – 19-летняя девушка.

Около 17:00 того же дня напротив дома №140 на перекрёстке улиц Кирова и Коммунаров 40-летний водитель «Волги Сайбер» при повороте сбил 18-летнюю девушку-пешехода. В результате происшествия она получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан вести автомобиль со скоростью не превышающую ограничения и пропускать пешеходов. 

13:10, 20 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
119
0
#ДТП на Пушкинской\n#пешеходы\n#травмы\n#Ижевск