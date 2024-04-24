За изнасилование женщины в лесопосадке осудили жителя Ижевска

Ижевск. Удмуртия. За изнасилование незнакомой женщины осудили жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что 33-летний обвиняемый изнасиловал ранее незнакомую женщину в лесопосадке по улице Серова в Ижевске. Своими действиями он причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью, который выразился в психическом расстройстве.

Злоумышленника отправили на 12 лет в колонию особого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил.