За изнасилование женщины в лесопосадке осудили жителя Ижевска

У женщины диагностировали психическое расстройство.
Ижевск. Удмуртия. За изнасилование незнакомой женщины осудили жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Следствие установило, что 33-летний обвиняемый изнасиловал ранее незнакомую женщину в лесопосадке по улице Серова в Ижевске. Своими действиями он причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью, который выразился в психическом расстройстве.
Злоумышленника отправили на 12 лет в колонию особого режима с ограничением свободы на один год.
Приговор в законную силу не вступил.