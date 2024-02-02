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Трамвай загорелся на улице Кирова в Ижевске

16:45, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Трамвай загорелся на улице Кирова в Ижевске
16:45, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ИжГЭТ\n#пожар
Фото: vk.com/iggs18
9
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Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими огнеборцами.

Ижевск. Удмуртия. На улице Кирова в Ижевске загорелся трамвай, движущийся по направлению к перекрёстку с Пушкинской. Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Из-за ЧП было приостановлено движение трамваем с 15:50 до 16:04. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что у трамвая из технического отделения валил дым.

По предварительным данным, произошёл перегрев мотор-генератора. Водитель сориентировался и обесточил вагон. К счастью, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара установят в депо.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

16:45, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ИжГЭТ\n#пожар