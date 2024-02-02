Трамвай загорелся на улице Кирова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На улице Кирова в Ижевске загорелся трамвай, движущийся по направлению к перекрёстку с Пушкинской. Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Из-за ЧП было приостановлено движение трамваем с 15:50 до 16:04. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что у трамвая из технического отделения валил дым.

По предварительным данным, произошёл перегрев мотор-генератора. Водитель сориентировался и обесточил вагон. К счастью, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара установят в депо.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.