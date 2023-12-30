Один человек погиб при ночном пожаре в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в огне ночного пожара в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл в третьем часу ночи 30 декабря на улице Выставочной в СНТ «Виктория» — горел деревянный садовый дом и надворные постройки. Пожар уничтожил садовый дом, веранду, кровлю бани. Площадь пожара составила 43 кв. метра.

На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1975 года рождения. Причина и обстоятельства выясняются.