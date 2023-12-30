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Один человек погиб при ночном пожаре в Ижевске

14:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Один человек погиб при ночном пожаре в Ижевске
14:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Ижевск\n#пожар\n#гибель людей
Фото: unsplash.com (Cullan Smith)
205
0

Огонь охватил один из садовых домов на улице Выставочной.

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в огне ночного пожара в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл в третьем часу ночи 30 декабря на улице Выставочной в СНТ «Виктория» — горел деревянный садовый дом и надворные постройки. Пожар уничтожил садовый дом, веранду, кровлю бани. Площадь пожара составила 43 кв. метра.

На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1975 года рождения. Причина и обстоятельства выясняются.

14:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Ижевск\n#пожар\n#гибель людей