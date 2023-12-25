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В ДТП на трассе Ижевск-Воткинск погибла 46-летняя женщина

12:15, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ДТП на трассе Ижевск-Воткинск погибла 46-летняя женщина
12:15, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по УР
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Столкнулись три автомобиля.

Воткинск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло 24 декабря на дороге, соединяющей Ижевск и Воткинск. Выехавший на встречную полосу автомобиль «Шкода Октавиа» столкнулся с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 17:00 на 48 километре трассы. По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на встречу, где сначала по касательной столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», а после с автомобилем «Хёнде Тусон».

В результате удара смертельные травмы получила 46-летняя пассажирка «Шкоды», она скончалась в больнице.  Водитель и находившийся в машине семилетний мальчик были госпитализированы с травмами. Помощь в больнице также оказывается пассажиру «Хёнде».

12:15, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП