Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель экскаватора сбил пожилую женщину во время уборки снега во дворе жилого дома. Об этом сообщили ГАИ Удмуртии.

ДТП произошло днем 3 марта 2026 года около 14:00 во дворе дома №27 по улице Школьная. По данным ведомства, 46-летний водитель экскаватора-погрузчика очищал снег и при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на 82-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.