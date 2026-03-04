Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске водитель экскаватора сбил 82-летнюю женщину при уборке снега

16:20, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске водитель экскаватора сбил 82-летнюю женщину при уборке снега
16:20, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
192
0

Мужчина сдавал задним ходом и не заметил пешехода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель экскаватора сбил пожилую женщину во время уборки снега во дворе жилого дома. Об этом сообщили ГАИ Удмуртии.

ДТП произошло днем 3 марта 2026 года около 14:00 во дворе дома №27 по улице Школьная. По данным ведомства, 46-летний водитель экскаватора-погрузчика очищал снег и при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на 82-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:20, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП