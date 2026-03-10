Закрыть
Два человека погибли в ДТП на дорогах Удмуртии за последние дни

12:54, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Аварии произошли на трассах «Ижевск-Ува» и «Завьялово-Гольяны».

Удмуртия. В Удмуртии 6 и 7 марта произошли две смертельные аварии, в которых погибли находившиеся за рулём женщины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

6 марта на трассе «Ижевск-Ува» около 22:20 32-летняя женщина за рулём «Киа Рио» не уступила дорогу на перекрёстке автомобилю «Белджи», ехавшему по главной дороге. В результате удара женщина погибла на месте. 37-летний водитель второй машины доставлен в больницу.

Спустя сутки, 7 марта, около семи часов вечера смертельная авария произошла вблизи деревни Забегалово на дороге «Завьялово-Гольяны». 62-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в кроссовер «Хавейл Джолион». Водитель отечественной иномарки погибла на месте.

В этой аварии пострадали ещё три человека. Травмы получили 64-летний пассажир «Фольксвагена», а также два пассажира китайского кроссовера — 33-летняя женщина и девятимесячная девочка. Все они доставлены в больницу.

