Удмуртия. В Удмуртии 6 и 7 марта произошли две смертельные аварии, в которых погибли находившиеся за рулём женщины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

6 марта на трассе «Ижевск-Ува» около 22:20 32-летняя женщина за рулём «Киа Рио» не уступила дорогу на перекрёстке автомобилю «Белджи», ехавшему по главной дороге. В результате удара женщина погибла на месте. 37-летний водитель второй машины доставлен в больницу.

Спустя сутки, 7 марта, около семи часов вечера смертельная авария произошла вблизи деревни Забегалово на дороге «Завьялово-Гольяны». 62-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в кроссовер «Хавейл Джолион». Водитель отечественной иномарки погибла на месте.

В этой аварии пострадали ещё три человека. Травмы получили 64-летний пассажир «Фольксвагена», а также два пассажира китайского кроссовера — 33-летняя женщина и девятимесячная девочка. Все они доставлены в больницу.