Ижевск. Удмуртия. Хирурги ГКБ №9 в Ижевске восстановили дыхание жертве ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

42-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на тяжёлое дыхание — воздух проходил с трудом и шумом, появилась одышка. За плечами пациентки была авария и долгое пребывание на аппарате ИВЛ.

Диагностика показала — рубцовое сужение. Чтобы не ошибиться, хирурги сделали 3D-модель дыхательных путей — так увидели точные границы пораженного участка. Трахея сузилась до 5 мм.

Дальше была операция: врачи удалили 3 см поврежденной ткани и заново соединили здоровые концы трахеи. Раньше такие вмешательства делали только в столичных клиниках.

Сейчас женщина дышит нормально. Готовится к выписке.