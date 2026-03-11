Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 марта два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первая авария произошла около 14:10 напротив дома №290 по улице Пушкинской. 53-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате пенсионерка была госпитализирована.

Второе ДТП случилось около 15:25 напротив дома №3 на улице Шишкина. 36-летний мужчина за рулём «Лады Весты» сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил травмы.

В Госавтоинспекции Удмуртии просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах.