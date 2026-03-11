Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Двух пешеходов сбили в Ижевске за прошедшие сутки

11:45, 11 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Двух пешеходов сбили в Ижевске за прошедшие сутки
11:45, 11 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#наезд на пешехода\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
289
0

Пострадали 7-летняя девочка и 75-летняя женщина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 марта два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первая авария произошла около 14:10 напротив дома №290 по улице Пушкинской. 53-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате пенсионерка была госпитализирована.

Второе ДТП случилось около 15:25 напротив дома №3 на улице Шишкина. 36-летний мужчина за рулём «Лады Весты» сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил травмы.

В Госавтоинспекции Удмуртии просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:45, 11 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#наезд на пешехода\n#Госавтоинспекция