Ижевск. Удмуртия. Девушка попала под колёса на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 4 марта напротив дома №29 по улице Сабурова. За рулем автомобиля «Шевроле Авео» находился 21-летний молодой человек.

На проезжую часть вышла 17-летняя девушка. Переходить дорогу она решила там, где нет «зебры», хотя пешеходный переход, как отмечают в ведомстве, находился в зоне видимости. Водитель не успел среагировать и сбил девушку, её доставили в больницу.