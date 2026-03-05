Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске 17-летняя девушка попала под колёса иномарки

17:00, 05 марта, 2026
Максим Александров
В Ижевске 17-летняя девушка попала под колёса иномарки
17:00, 05 марта, 2026
Максим Александров
67
0
#Ижевск\n#наезд на пешехода\n#ДТП\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
67
0

Она шла не по пешеходному переходу.

Ижевск. Удмуртия. Девушка попала под колёса на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 4 марта напротив дома №29 по улице Сабурова. За рулем автомобиля «Шевроле Авео» находился 21-летний молодой человек. 

На проезжую часть вышла 17-летняя девушка. Переходить дорогу она решила там, где нет «зебры», хотя пешеходный переход, как отмечают в ведомстве, находился в зоне видимости. Водитель не успел среагировать и сбил девушку, её доставили в больницу.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:00, 05 марта, 2026
Максим Александров
67
0
#Ижевск\n#наезд на пешехода\n#ДТП\n#Госавтоинспекция