Глазов. Удмуртия. В деревне Дзякино Глазовского района грузовик без водителя сбил пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 3 марта около 10:40 напротив дома №5, расположенного на улице Труда. 24-летний водитель автомобиля «Газ 3009» припарковался у здания, но не принял меры для того, чтобы машина не начала самопроизвольное движение. В результате во время разгрузки товара автомобиль начал двигаться задним ходом и наехал на 86-летнюю женщину.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована. На момент аварии водитель «Газа» находился в магазине, где выгружал товар.

Напомним, что подобное ДТП произошло в конце февраля на мусорном полигоне по Нылгинскому тракту. Водитель «МАЗа» получил смертельные травмы в результате самопроизвольного движения машины.