Затор планируют устранить к 17:20.
Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии 9 марта заблокировано движение транспорта по федеральной трассе из-за ДТП. Об этом рассказал вице-премьер республики Игорь Асабин.
На 192-м километре федеральной трассы в районе деревни Загребино около 13:30 произошло ДТП с двумя грузовиками. По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не справился с управлением и врезался в «КАМАЗ», который перевозил бензин. В результате аварии дорога заблокирована.
«На месте работают все оперативные службы (ГИБДД, МЧС, ПСС, дорожники). Пострадавших, к счастью, нет», — отмечает Игорь Асабин.
Объехать затор можно через Шаркан.
Ориентировочно проезд откроется около 17:20.
UPD: движение по обеим полосам восстановлено около 21:00.
