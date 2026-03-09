Закрыть
Движение на федеральной трассе в Удмуртии перекрыто из-за ДТП с бензовозом

17:19, 09 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#ограничение движения\n#федеральная трасса
Источник фото: ИИ
Затор планируют устранить к 17:20.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии 9 марта заблокировано движение транспорта по федеральной трассе из-за ДТП. Об этом рассказал вице-премьер республики Игорь Асабин.

На 192-м километре федеральной трассы в районе деревни Загребино около 13:30 произошло ДТП с двумя грузовиками. По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не справился с управлением и врезался в «КАМАЗ», который перевозил бензин. В результате аварии дорога заблокирована.

«На месте работают все оперативные службы (ГИБДД, МЧС, ПСС, дорожники). Пострадавших, к счастью, нет», — отмечает Игорь Асабин.

Объехать затор можно через Шаркан.

Ориентировочно проезд откроется около 17:20.

UPD: движение по обеим полосам восстановлено около 21:00.

