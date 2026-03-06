Закрыть
15:03, 06 марта, 2026
15:03, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Её доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ночью 6 марта произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария случилась около 02:55 на улице Кирова. 19-летняя водитель «Лады Гранты», которая не имеет водительских прав, не справилась с управлением и налетела на снежный вал, после чего перевернулась.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Отмечается, что у пострадавшей имелись признаки алкогольного опьянения. При этом автомобиль не был зарегистрирован, его забрали на штрафстоянку.

