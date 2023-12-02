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Двухэтажный кирпичный дом загорелся ночью в Ижевске на улице Азина

12:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Двухэтажный кирпичный дом загорелся ночью в Ижевске на улице Азина
12:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
247
0
#Ижевск\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
247
0

Пострадали жилые помещения на втором этаже, автосервис на первом этаже удалось отстоять.

Ижевск. Удмуртия. Ночной пожар охватил двухэтажный кирпичный дом на улице Азина в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пламя занялось 2 декабря около 01:40. Первый этаж здания — автосервис, второй — жилые помещения. К приезду пожарно-спасательных подразделений горело имущество на втором этаже и кровля дома. Площадь пожара составила 225 квадратных метров.

Предварительная причина: короткое замыкание в распределительной коробке на чердачном помещении. 

Огнеборцам удалось отстоять автосервис на первом этаже и не допустить распространения огня на жилой дом, один строящийся дом по соседству и здание склада на соседнем участке. Пострадавших нет.

12:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
247
0
#Ижевск\n#пожар