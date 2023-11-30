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Полиция Удмуртии предупреждает о новых мошеннических схемах

12:19, 30 ноября, 2023
Полиция Удмуртии предупреждает о новых мошеннических схемах
12:19, 30 ноября, 2023
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#телефонные мошенники\n#Удмуртия\n#Сарапул
Фото: unsplash.com
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Злоумышленники украли более 200 тысяч рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии полиция предостерегает жителей о новых схемах мошенничества по телефону. У жительницы Сарапула украли более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Следствием установлено, что местной жительнице позвонил неизвестный номер, который представился сотрудником оператора связи. Он сообщил потерпевшей о том, что у неё заканчивается договор обслуживания, и для того чтобы избежать блокировки сим-карты необходимо назвать пароли, приходящие в сообщениях. Женщина не обратила внимания, что смс приходили от банка для восстановления учётной записи.

После разговора она проверила банковский счёт и поняла, что стала жертвой мошенников. Нанесённый ущерб составил 240 тысяч рублей.

МО МВД России «Сарапульский» настоятельно рекомендует жителям отказаться от разговоров с неизвестными лицами, которые просят назвать пароль пришедший в СМС.

Если в отношении вас совершили подобное преступление незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102.

12:19, 30 ноября, 2023
246
0
#телефонные мошенники\n#Удмуртия\n#Сарапул