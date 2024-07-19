Круговую развязку на дороге «Ижевск-Сарапул» планируют обновить к концу сентября

Сарапул. Удмуртия. К концу сентября на трассе «Ижевск-Сарапул» откроют движение по отремонтированной круговой развязке. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

После завершения работ развязка вблизи Сарапула станет более безопасной. На участке появятся тротуары, остановки и освещение.

С глубины трех метров подрядчик достает торфяной грунт и укладывает вместо него песчано-гравийную смесь.

Движение на участке организовано по временной схеме. Открыть рабочее движение по реконструированной круговой развязке планируют к концу сентября.

«Реконструкция данного участка дороги важна для города. Это почти 10 км полотна. Дорога будет шире, безопасность — выше. Поэтому нужно потерпеть и немножко подождать», — высказался замглавы по строительству и ЖКХ администрации Сарапула Александр Глухов.