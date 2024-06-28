Разработка Сарапульского музея-заповедника вошла в книгу «50 лучших проектов»

Сарапул. Удмуртия. Проект «Прикамский тихоход» (18+) Сарапульского музея-заповедника вошел в книгу «50 лучших проектов» Национальной премии «Серебряный лучник». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Работа музейных сотрудников единственная из Удмуртии и вторая в ПФО.

«Прикамский тихоход» — это проект музея-заповедника и Общества изучения Прикамского края для пожилых людей. Его реализовали в Сарапуле с июля 2021 года по июнь 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов.

Пенсионеры со скандинавскими палками для ходьбы надевали наушники и гуляли с экскурсоводом по Сарапулу. Таким образом пожилые горожане совмещали спорт и образование. Участники погружались в историю города, а после – занимались арт-терапией.

Проект «Прикамский тихоход» позволил оздоровиться горожанам старшего поколения, узнать много нового об их родном городе, открыть в себе художественные и другие таланты, а также помог социализироваться.

Работу заявили в номинации «Развитие и продвижение территорий». Проект оказался в шорт-листе регионального конкурса. Решение дирекции национальной премии «Серебряный лучник» дополнительно подтверждает высокий уровень работы.

Издание «Серебряный Лучник» (18+) является сборником успешных коммуникационных практик в сфере международных, социальных, маркетинговых и бизнес-коммуникаций. В книге собраны примеры решения задач для государственных и коммерческих структур.