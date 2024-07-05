Сарапул. Удмуртия. За неуплату алиментов жителя Сарапула отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемый, привлекавшийся ранее к ответственности за невыплату алиментов на содержание своего ребенка, продолжил уклоняться от своих обязанностей. Мужчина не принимал мер для официального трудоустройства, не пытался погасить задолженность.

Общая сумма долгов по алиментам составила более 500 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.