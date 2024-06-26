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Житель Удмуртии упал с подвесного моста и умер

17:35, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии упал с подвесного моста и умер
17:35, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
309
0
#падение\n#мосты\n#Сарапул\n#гибель людей
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
309
0

Для транспортировки тела вызвали спасателей.

Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии упал с моста и умер. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

26 июня в службу поступил звонок с сообщением о необходимости транспортировки тела мужчины 1975 года рождения.

Мужчина переходил пруд по подвесному мосту в Сарапуле, но не удержался и упал в воду. Очевидцы достали его на сушу и вызвали скорую помощь. Специалисты провели реанимационные мероприятия, но они оказались безрезультатны. Констатирована смерть.

Из-за того, что тело погибшего находилось на крутом берегу, к работе привлекли спасателей, которые транспортировали мужчину с помощью веревки.

17:35, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
309
0
#падение\n#мосты\n#Сарапул\n#гибель людей