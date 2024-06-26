Житель Удмуртии упал с подвесного моста и умер

Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии упал с моста и умер. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

26 июня в службу поступил звонок с сообщением о необходимости транспортировки тела мужчины 1975 года рождения.

Мужчина переходил пруд по подвесному мосту в Сарапуле, но не удержался и упал в воду. Очевидцы достали его на сушу и вызвали скорую помощь. Специалисты провели реанимационные мероприятия, но они оказались безрезультатны. Констатирована смерть.

Из-за того, что тело погибшего находилось на крутом берегу, к работе привлекли спасателей, которые транспортировали мужчину с помощью веревки.