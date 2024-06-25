Новый музей появился в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открылся музей «Дом директора», посвященный жизни первых руководителей Сарапульского электрогенераторного завода. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на своей странице в соцсетях.

«Дом директора» — название дома, построенного для первых руководителей Сарапульского электрогенераторного завода в 1942 году. Один из самых значимых руководителей предприятия Иван Иванович Чистяков тоже проживал там, отметил сарапульский мэр.

В музее воссоздали обстановку сороковых годов 20-го века. Среди экспонатов — исторические предметы времен Великой Отечественной войны. В реставрации и сборе коллекции участвовали заводчане и ветераны предприятия.

«Благодарю многочисленный коллектив заводчан за проделанный труд и возможность прочувствовать мощь и величие советского народа, а также скромность и деловую хватку "красных директоров", возводивших предприятия в самые сложные для страны годы», — написал Виктор Шестаков.