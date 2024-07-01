В результате пожара в бане житель Сарапула получил ожоги 90% тела

Сарапул. Удмуртия. 30 июня в Сарапуле произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Хозяин одного из домов на улице Набережной решил затопить баню. Растопив печь, он понял, что засорилась дымоотводная труба. Попытки прочистить её успехом не увенчались. Тогда мужчина просто стал ждать догорания дров.

Однако огонь разгорался и вскоре вырвался за пределы печи. Начался пожар. Хозяин дома из горящей бани уже не выбрался. Соседи, заметив дым, вызвали пожарных. Мужчину вытащили из огня, но он получил ожоги 90% тела. Он скончался в реанимации.

Огнём уничтожены надворные постройки, внутренняя отделка и имущество в доме, повреждёна машина.

Причиной пожара, по предварительной информации, стала злополучная, не прочищенная труба.