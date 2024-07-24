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Wildberries передал компании «РВБ» свою «дочку» в Сарапуле

09:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Wildberries передал компании «РВБ» свою «дочку» в Сарапуле
09:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
552
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#Wildberries
Фото: vk.com/a.brechalov
552
0

Маркетплейс строил в городе на Каме логистический центр.

Сарапул. Удмуртия. Wildberries передал своё юрлицо, ведущее строительство логистического центра в Сарапуле, компании «РВБ». Об этом сообщает портал «360» со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».

Отметим, что маркетплейс Wildberries объединяется с оператором наружной рекламы Russ, образовав новую компанию — РВБ. Последней передаётся 26 юридических лиц, в том числе ООО «ВБ Сарапул», ведущее строительство логистического центра в городе на Каме.

После объединения должно последовать создание новой цифровой торговой платформы.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, логистический центр Wildberries в Сарапуле должен заработать летом 2024 года. При этом, ранее открытие намечалось на конец 2023 года.

09:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
552
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Wildberries