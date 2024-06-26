Молодой житель Сарапула перевел мошенникам три миллиона рублей

Сарапул. Удмуртия. Мошенники похитили у молодого жителя Сарапула три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

24-летнему жителю Сарапула позвонила неизвестная женщина, представившаяся оператором телефонного сервиса. Она сообщила молодому человеку, что срок действия его сим-карты скоро закончится. Для того, чтобы этого не произошло, она попросила назвать коды из смс. Мужчина поверил ей и продиктовал цифры.

После этого ему пришло сообщение о взломе его аккаунта «Госуслуг». Затем потерпевшему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности. Он пояснил, что мошенники завладели персональными данными потерпевшего, и в данный момент три банка рассматривают его заявки на кредит. По словам звонившего, для того чтобы отменить заявки, мужчине нужно взять кредиты на те же суммы и перевести деньги на специальный финансовый счет, после чего кредиты должны аннулироваться.

Потерпевший поверил и оформил кредиты в трех банках, после чего перевел деньги мошенникам. Впоследствии он понял, что стал жертвой злоумышленников.

Ущерб составил три миллиона рублей. Следственный отдел МВД России «Сарапульский» возбудил уголовное дело.

Полицейские просят граждан проявлять бдительность в отношении подобных звонков. Сим-карты не имеют срока действия, все договоры об услугах связи бессрочные.