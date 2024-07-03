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Православный день города отметят жители Сарапула 13 июля

12:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Православный день города отметят жители Сарапула 13 июля
12:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#праздник\n#епархия
Фото: unsplash.com (Ankush Minda)
28
0

В рамках праздника состоится Божественная литургия, показ фильма о Петропавловской колокольне и концерт группы из Краснодара.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула 13 июля отметят Православный день города (0+). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульской епархии. 

Праздник начнётся с утренней Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Её возглавят пять архиереев Русской Православной Церкви.

Вечером праздничные мероприятия состоятся в Городском саду имени Александра Пушкина. С 16:30 в рамках проекта «Удмуртское долголетие» здесь начнётся «День северной ходьбы — день здоровья».  

В 18:00 стартует торжественная часть. Сначала горожане смогут посмотреть фильм о Петропавловской колокольне и поздравления официальных лиц. После этого перед зрителями выступит арт-группа «Ларго» из Краснодара. 

Во время праздника в городе организуют сбор пожертвований на восстановление Петропавловской колокольни. Напомним, что в 2024 году её решили восстановить. 

Все мероприятия: 0+ 

12:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#праздник\n#епархия