Православный день города отметят жители Сарапула 13 июля

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула 13 июля отметят Православный день города (0+). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульской епархии.

Праздник начнётся с утренней Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Её возглавят пять архиереев Русской Православной Церкви.

Вечером праздничные мероприятия состоятся в Городском саду имени Александра Пушкина. С 16:30 в рамках проекта «Удмуртское долголетие» здесь начнётся «День северной ходьбы — день здоровья».

В 18:00 стартует торжественная часть. Сначала горожане смогут посмотреть фильм о Петропавловской колокольне и поздравления официальных лиц. После этого перед зрителями выступит арт-группа «Ларго» из Краснодара.

Во время праздника в городе организуют сбор пожертвований на восстановление Петропавловской колокольни. Напомним, что в 2024 году её решили восстановить.

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