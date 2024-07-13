Учёный из Академии наук оценит санитарное состояние деревьев Сарапульского музея-заповедника

Сарапул. Удмуртия. Старший научный сотрудник Отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Денис Зорин совместно с коллегами из УдГАУ приступили к инвентаризации и оценке санитарного состояния зелёных насаждений парковой территории «Купеческие дачи» муниципального бюджетного учреждения культуры «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Об этом сообщает УдмФИЦ УрО РАН в соцсетях.

Проведённые работы позволят учёным установить возраст деревьев и сделать вывод, являются ли они ровесниками купеческих дач и представляют ли историческую ценность.Оценка санитарного состояния позволит разработать практические рекомендации по уходу за данной природной территорией.

Отчёт планируется представить к концу августа 2024 года.