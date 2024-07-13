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Учёный из Академии наук оценит санитарное состояние деревьев Сарапульского музея-заповедника

13:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Учёный из Академии наук оценит санитарное состояние деревьев Сарапульского музея-заповедника
13:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сарапул\n#музеи\n#Дача Башенина\n#леса\n#природа Удмуртии
Фото: vk.com/udmfits
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Исследователи попытаются выяснить возраст деревьев территории «Купеческих дач».

Сарапул. Удмуртия. Старший научный сотрудник Отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Денис Зорин совместно с коллегами из УдГАУ приступили к инвентаризации и оценке санитарного состояния зелёных насаждений парковой территории «Купеческие дачи» муниципального бюджетного учреждения культуры «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Об этом сообщает УдмФИЦ УрО РАН в соцсетях.

Проведённые работы позволят учёным установить возраст деревьев и сделать вывод, являются ли они ровесниками купеческих дач и представляют ли историческую ценность.Оценка санитарного состояния позволит разработать практические рекомендации по уходу за данной природной территорией.

Отчёт планируется представить к концу августа 2024 года.

13:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
10
0
#Сарапул\n#музеи\n#Дача Башенина\n#леса\n#природа Удмуртии