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Швея из Сарапула выиграла в лотерею миллион рублей

14:00, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Швея из Сарапула выиграла в лотерею миллион рублей
14:00, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#лотерея\n#Сарапул
Фото: ИА «Сусанин»
59
0

Ранее женщина уже побеждала в лотереях.

Сарапул. Удмуртия. Швея из Удмуртии выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

Победительница не захотела раскрывать свою личность, но поделилась, что играет в лотереи довольно часто. Ранее она уже выигрывала 75 и 50 тыс. рублей.

В этот раз билеты она купила спонтанно. Женщина приобрела два билета, потом докупила столько же и пошла заниматься своими делами. Когда вернулась, обнаружила в телефоне смс, что она выиграла миллион рублей.

Везучая швея из Сарапула ещё не решила, как она распорядится миллионом.

14:00, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#лотерея\n#Сарапул