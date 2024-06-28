Швея из Сарапула выиграла в лотерею миллион рублей

Сарапул. Удмуртия. Швея из Удмуртии выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

Победительница не захотела раскрывать свою личность, но поделилась, что играет в лотереи довольно часто. Ранее она уже выигрывала 75 и 50 тыс. рублей.

В этот раз билеты она купила спонтанно. Женщина приобрела два билета, потом докупила столько же и пошла заниматься своими делами. Когда вернулась, обнаружила в телефоне смс, что она выиграла миллион рублей.

Везучая швея из Сарапула ещё не решила, как она распорядится миллионом.