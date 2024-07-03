Сарапул примет участие в инклюзивном проекте «Гостеприимный город для всех»

Сарапул. Удмуртия. Сарапул впервые примет участие во всероссийском инклюзивном проекте «Гостеприимный город для всех» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея.

Проект направлен на повышение уровня информированности населения о доступности городских маршрутов, а также вовлечение жителей к формированию инклюзивных маршрутов. Город примет участие в мероприятии 6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Все маршруты проложены в музейном квартале Сарапула. Участники проекта могут выбрать один из трех маршрутов – «Музейный квартал. Победный квартал» (0+), «Молодежный вайб» (0+) и «Здорово путешествуем!» (0+). Оценивать маршруты будут маломобильные жители, молодые семьи, спортсмены, пожилые люди и другие категории жителей.

На прохождение каждого маршрута участникам полагается один час. Команды будут передвигаться в сопровождении музейных экскурсоводов. Стартует проект в 10:00 в городском саду имени А. С. Пушкина.