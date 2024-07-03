Житель Сарапула подозревается в убийстве дворника и его сожительницы

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 37-летний ранее судимый за убийство подозреваемый 28 июня употреблял спиртное на складе по улице Азина в Сарапуле с работавшим там 48-летним дворником и его 45-летней сожительницей. Там между злоумышленником и женщиной произошел конфликт. Ночью мужчина пришел к помещению, где спали его знакомые, и бросил туда бутылку с горючей жидкостью, после чего стал снаружи удерживать дверь. Убедившись, что произошло возгорание, мужчина скрылся, а потерпевшие погибли в пожаре.

Подозреваемого задержали. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.