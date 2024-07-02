Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти.

По новой стоимости билеты начнут продавать с 6 июля. Продажа электронных проездных начнется 25 июля по следующим ценам: для школьников – 577 рублей, для студентов – 1281 рубль, для остальных горожан – 1832 рубля. Кроме того, для пенсионеров стоимость проездного составит 1230 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда увеличат в Воткинске. Помимо этого, цена проезда может измениться в Ижевске.