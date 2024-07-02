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В Сарапуле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

14:13, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
14:13, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Сарапул\n#общественный транспорт\n#стоимость проезда
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
64
0

Теперь проезд будет стоить 35 рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти.

По новой стоимости билеты начнут продавать с 6 июля. Продажа электронных проездных начнется 25 июля по следующим ценам: для школьников – 577 рублей, для студентов – 1281 рубль, для остальных горожан – 1832 рубля. Кроме того, для пенсионеров стоимость проездного составит 1230 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда увеличат в Воткинске. Помимо этого, цена проезда может измениться в Ижевске.

14:13, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Сарапул\n#общественный транспорт\n#стоимость проезда