Сарапульский музей-заповедник подключился к вирусному тренду и приглашает Диму сводить девушку в музей

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский музей-заповедник принял участие в масштабном рекламном флешмобе — «Димотренде». Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Ранее российский маркетплейс «Вайлдбериз» запустил рекламную акцию и написал на билбордах призыв: «Дима, оплати её корзину». Почти сразу идею подхватили и другие крупнейшие бренды, представители государственных организаций, банковских структур, сферы туризма и развлечений.

«Димотренд» добрался до музейного сообщества. В Удмуртии его реализовал Сарапульский музей-заповедник.

«Давненько ничего подобного не было, чтобы вот так разом вся страна стала неким «Димой», которому известные компании советуют, как жить, зарабатывать, одеваться, покупать еду, проводить время с пользой и путешествовать. Мы с удовольствием поддержали этот летний креативный флешмоб и представляем свою версию “Димотренда”», — заявил заведующий сектором, руководитель пресс-службы музея Расиль Сахаутдинов.

Но Сарапульский музей-заповедник выпустил не только один баннер «Дима, своди её в музей», а придумал несколько призывов в разные музейные площадки. Теперь музей приглашает Диму с девушкой и детьми посетить выставки, интерактивы, чайную и парк науки, увидеть лося и даже съездить на дачу.

Отмечается, что музей ждет любых посетителей, даже если они не Дима.

В планах запустить подобный креатив в городском пространстве. В скором времени в интернете появятся макеты с обращением к мужской, женской и детской аудитории.