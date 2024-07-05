Сарапульский музей-заповедник подключился к вирусному тренду и приглашает Диму сводить девушку в музей

Уже разработано несколько баннеров, которые зазывают пару с детьми на разные площадки музея.
Сарапул. Удмуртия. Сарапульский музей-заповедник принял участие в масштабном рекламном флешмобе — «Димотренде». Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.
Ранее российский маркетплейс «Вайлдбериз» запустил рекламную акцию и написал на билбордах призыв: «Дима, оплати её корзину». Почти сразу идею подхватили и другие крупнейшие бренды, представители государственных организаций, банковских структур, сферы туризма и развлечений.
«Димотренд» добрался до музейного сообщества. В Удмуртии его реализовал Сарапульский музей-заповедник.
«Давненько ничего подобного не было, чтобы вот так разом вся страна стала неким «Димой», которому известные компании советуют, как жить, зарабатывать, одеваться, покупать еду, проводить время с пользой и путешествовать. Мы с удовольствием поддержали этот летний креативный флешмоб и представляем свою версию “Димотренда”», — заявил заведующий сектором, руководитель пресс-службы музея Расиль Сахаутдинов.
Но Сарапульский музей-заповедник выпустил не только один баннер «Дима, своди её в музей», а придумал несколько призывов в разные музейные площадки. Теперь музей приглашает Диму с девушкой и детьми посетить выставки, интерактивы, чайную и парк науки, увидеть лося и даже съездить на дачу.
Отмечается, что музей ждет любых посетителей, даже если они не Дима.
В планах запустить подобный креатив в городском пространстве. В скором времени в интернете появятся макеты с обращением к мужской, женской и детской аудитории.