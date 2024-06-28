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Два человека погибли в пожаре на улице Карла Маркса в Сарапуле

23:27, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два человека погибли в пожаре на улице Карла Маркса в Сарапуле
23:27, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
37
0

Огонь разгорелся в неэксплуатируемом здании.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на улице Карла Маркса произошёл пожар с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Информация о возгорании одноэтажного кирпичного, неэксплуатируемого здания поступила 28 июня в 22:19. Огонь распространился на площади 10 кв. м. В 22:33 огнеборцы объявили о ликвидации пожара. 

В тушении возгорания участвовали пятеро пожарных и три единицы техники. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

23:27, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей