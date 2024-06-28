Два человека погибли в пожаре на улице Карла Маркса в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на улице Карла Маркса произошёл пожар с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании одноэтажного кирпичного, неэксплуатируемого здания поступила 28 июня в 22:19. Огонь распространился на площади 10 кв. м. В 22:33 огнеборцы объявили о ликвидации пожара.

В тушении возгорания участвовали пятеро пожарных и три единицы техники. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.