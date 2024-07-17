Автомобиль «ВАЗ» проехался по лестнице на улице Горького в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле проводится расследование после проезда машины по лестнице на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором автомобиль «ВАЗ» съезжает по лестнице на улице Горького. Отмечается, что этот спуск был реконструирован несколько лет назад в рамках программы туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Во время съемки видео молодые люди комментировали и смеялись над происходящим.

По данному факту возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)».

Пресс-служба администрации Сарапула сообщает, если в результате такой поездки знаковому месту исторической части города оказался нанесён ущерб, то его будут возмещать виновные.