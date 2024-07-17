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Автомобиль «ВАЗ» проехался по лестнице на улице Горького в Сарапуле

10:00, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Автомобиль «ВАЗ» проехался по лестнице на улице Горького в Сарапуле
10:00, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#расследование
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
184
0

По данному факту возбуждено административное производство.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле проводится расследование после проезда машины по лестнице на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором автомобиль «ВАЗ» съезжает по лестнице на улице Горького. Отмечается, что этот спуск был реконструирован несколько лет назад в рамках программы туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Во время съемки видео молодые люди комментировали и смеялись над происходящим.

По данному факту возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)».

Пресс-служба администрации Сарапула сообщает, если в результате такой поездки знаковому месту исторической части города оказался нанесён ущерб, то его будут возмещать виновные.  

10:00, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#расследование