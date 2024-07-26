Осудив аморальный образ жителя Удмуртии, двое молодых людей забили его сковородой и трубой ПВХ

Сарапул. Удмуртия. Два молодых жителя Сарапула забили своего оппонента сковородой и трубой ПВХ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в конце ноября 2023 года 18-летний и 20-летний обвиняемые находились в общежитии у своей подруги и распивали алкоголь. В ходе посиделки с другими гостями встречи они посчитали, что один из них ведет аморальный образ жизни и сообщили ему об этом. Это стало причиной ссоры между подсудимыми и потерпевшим.

После этого молодые люди нанесли своему оппоненту множественные удары ногами и руками, а также сковородой и трубой ПВХ в голову. В результате травм потерпевший скончался.

Суд отправил подсудимых в колонию строгого режима на семь лет, наложив дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Приговор не вступил в законную силу.