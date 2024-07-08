Реконструкцией трассы «Ижевск – Сарапул» занялась компания из Татарстана

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов проверил ход реконструкции автодороги «Ижевск – Сарапул». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, работы на объекте проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Участок имеет протяжённость в 8,99 км. В этом дорожном сезоне его предстоит довести до II технической категории с расширением каждой полосы до 4,5 метров. Для оптимизации процесса работы на объекте ведутся одновременно на трёх участках. Премьер-министр осмотрел их все и обсудил с подрядчиками возникающие вопросы и затруднения.

«Мы повышаем техническую категорию дороги. И это означает более высокие требования не только к качеству покрытия, но и к безопасности всех участников дорожного движения. На пересечениях со второстепенными дорогами и на примыканиях будут добавлены полосы разгона и торможения. На повороте в Сарапул у теплиц установим новое светодиодное освещение. А ранее установленное освещение вблизи деревни Пастухово перенесём на новое место. Полностью реконструируем круговое движение на въезде в Сарапул. Подрядная организация сообщает, что в ближайшие 10 дней на объекте будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Мы ориентируем коллег, чтобы они организовали всё максимально безопасно для жителей и выстроили рабочие процессы так, чтобы избежать простоев и минимизировать неудобство для автомобилистов», — прокомментировал Ярослав Семёнов.

Реконструкцию автодороги выполняет компания «Строй-Инжиниринг» из Казани. Это одна из крупнейших дорожно-строительных организаций в Татарстане, имеет опыт работы на федеральных объектах, в том числе строительстве трассы М-12.