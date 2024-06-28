Подрядчика реконструкции моста через реку Большая Сарапулка оштрафовали на 300 тысяч рублей

Сарапул. Удмуртия. За нарушение сроков контракта по реконструкции моста через реку Большая Сарапулка подрядчика привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что заказчиком КУ УР «Управление автомобильными дорогами Удмуртии» заключен госконтракт на выполнение работ по реконструкции участков дороги Ижевск-Сарапула, моста через реку Большая Сарапулка. По условиям контракта, работы должны быть выполнены к 30 июня 2023 года, однако дополнительным соглашением сроки продлили до 31 декабря 2023 года.

Несмотря на это, работы на момент июня 2024 года до сих пор не выполнены в полном объеме.

Из-за этого прокурор возбудил в отношении подрядчика дело об административном правонарушении. В результате рассмотрения административного материала юрлицу назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Сарапула.