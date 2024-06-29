На Каме в районе Сарапула утонула женщина

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 29 июня на Каме утонула женщина 1968 года рождения. О происшествии на воде сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Очевидцы несчастного случая рассказали, что видели, как женщина плавала в состоянии алкогольного опьянения и стала тонуть. Ей пыталась помочь подруга, она вытащила утопленницу на берег и пыталась оказать первую помощь. Приехавшие по вызову спасатели и врачи зафиксировали очередную смерть на воде.

МЧС России предупреждает:

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра.