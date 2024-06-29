На Каме в районе Сарапула утонула женщина

Она купалась в состоянии алкогольного опьянения.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 29 июня на Каме утонула женщина 1968 года рождения. О происшествии на воде сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Очевидцы несчастного случая рассказали, что видели, как женщина плавала в состоянии алкогольного опьянения и стала тонуть. Ей пыталась помочь подруга, она вытащила утопленницу на берег и пыталась оказать первую помощь. Приехавшие по вызову спасатели и врачи зафиксировали очередную смерть на воде.
МЧС России предупреждает:
не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
не оставляйте детей без присмотра.