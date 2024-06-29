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На Каме в районе Сарапула утонула женщина

16:18, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
На Каме в районе Сарапула утонула женщина
16:18, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
66
0
#опасность\n#Кама\n#Сарапул\n#пьяные
Фото: ГУ МЧС по УР
66
0


Она купалась в состоянии алкогольного опьянения.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 29 июня на Каме утонула женщина 1968 года рождения.  О происшествии на воде сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Очевидцы несчастного случая рассказали, что видели, как женщина плавала в состоянии алкогольного опьянения и стала тонуть. Ей пыталась помочь подруга, она вытащила утопленницу на берег и пыталась оказать первую помощь. Приехавшие по вызову спасатели и врачи зафиксировали очередную смерть на воде. 

МЧС России предупреждает:

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;  

не оставляйте детей без присмотра.

16:18, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
66
0
#опасность\n#Кама\n#Сарапул\n#пьяные