69 рыб незаконно выловил житель Удмуртии в период нереста

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе в период нереста местный житель незаконно выловил рыбу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 4 июня 2024 мужчина рыбачил на реке Малая Сарапулка. Используя сети, он незаконно выловил 69 рыб разных видов. Таким образом мужчина причинил окружающей среде ущерб на сумму более 59 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б, в» части 1 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Прокурор Сарапульского района утвердил обвинительное заключение. Дело направили мировому судье.

Отмечается, что во время расследования дела обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб.