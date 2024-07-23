Имя Юрия Перескокова присвоили школе-интернату №19 в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Школе-интернату №19 в Сарапуле присвоили имя Юрия Перескокова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Это решение стало признанием значительного вклада бывшего директора школы в развитие общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей. Теперь учреждение будет носить название «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 города Сарапула имени Ю. А. Перескокова».

Юрий Алексеевич ушел из жизни 5 января 2024 года.

Подготовила: Дарья Дагаева