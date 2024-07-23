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Имя Юрия Перескокова присвоили школе-интернату №19 в Сарапуле

18:02, 23 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Имя Юрия Перескокова присвоили школе-интернату №19 в Сарапуле
18:02, 23 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

Директор школы ушел из жизни в 2024 году.

Сарапул. Удмуртия. Школе-интернату №19 в Сарапуле присвоили имя Юрия Перескокова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Это решение стало признанием значительного вклада бывшего директора школы в развитие общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей. Теперь учреждение будет носить название «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 города Сарапула имени Ю. А. Перескокова». 

Юрий Алексеевич ушел из жизни 5 января 2024 года.

 

Подготовила: Дарья Дагаева

18:02, 23 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа