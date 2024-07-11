Жителей Сарапула пригласили обсудить будущее благоустройство Молодёжного парка

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоится обсуждение благоустройства Молодёжного парка (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

«Обсудим проблемы и особенности пространства, сформируем общественное задание на проектирование парка и прилегающей к нему территории. Уже в следующем году, благодаря победе в рейтинговом голосовании, здесь начнутся работы по благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"», — говорится в сообщении

Мероприятие состоится в четверг, 11 июля, в 13:00 в Молодёжном центре (улица Фрунзе, 18).

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.