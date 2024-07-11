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Жителей Сарапула пригласили обсудить будущее благоустройство Молодёжного парка

10:45, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Сарапула пригласили обсудить будущее благоустройство Молодёжного парка
10:45, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Сарапул\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: ЦТР УР
39
0

Сами работы начнутся в 2025 году.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоится обсуждение благоустройства Молодёжного парка (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

«Обсудим проблемы и особенности пространства, сформируем общественное задание на проектирование парка и прилегающей к нему территории. Уже в следующем году, благодаря победе в рейтинговом голосовании, здесь начнутся работы по благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"», — говорится в сообщении 

Мероприятие состоится в четверг, 11 июля, в 13:00 в Молодёжном центре (улица Фрунзе, 18).

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

10:45, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Сарапул\n#благоустройство\n#городская среда