В Сарапуле временно закрыли один автобусный маршрут

Сарапул. Удмуртия. Администрация города Сарапула уведомила о временном прекращении с 29 июня регулярных перевозок по маршруту № 39к. Городские власти сообщили об этом накануне в социальных сетях.

Маршрут востребован и охватывает ул. Советская – мкр. Дачный – мкр. Элеконд – ж/р КХП – мкр. Южный. До проведения конкурса на право пассажирских перевозок по муниципальному маршруту автобусы курсировать не будут.

На данный момент заявки на конкурс по данному маршруту отсутствуют.