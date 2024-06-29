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В Сарапуле временно закрыли один автобусный маршрут

12:02, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Сарапуле временно закрыли один автобусный маршрут
12:02, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
23
0
#Сарапул\n#пассажирский автобус
Фото: ИА "Сусанин"
23
0

Для возобновления движения необходимо провести конкурс  на право пассажирских перевозок.

Сарапул. Удмуртия. Администрация города Сарапула уведомила о временном прекращении с 29 июня регулярных перевозок по маршруту № 39к. Городские власти сообщили об этом накануне в социальных сетях. 

Маршрут востребован и охватывает ул. Советская – мкр. Дачный –  мкр. Элеконд – ж/р КХП – мкр. Южный.  До проведения конкурса на право пассажирских перевозок по муниципальному маршруту автобусы курсировать не будут. 

На данный момент заявки на конкурс по данному маршруту отсутствуют.

 

12:02, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
23
0
#Сарапул\n#пассажирский автобус