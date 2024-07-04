В Сарапульский музей переданы личные вещи директора госавиазавода №14 Петра Неведомского

Сарапул. Удмуртия. В фонды Сарапульского музея-заповедника поступили личные вещи директора Сарапульского госавиазавода №14 Петра Неведомского, основанного в городе на излете гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба музея.

История Сарапульского госавиазавода №14 начинается в 1919 году, когда по инициативе Центрального аэрогидродинамического института была создана Комиссия по тяжелой авиации, разработан проект тяжёлого двухмоторного самолёта фирмы «Фиат». Также было издано распоряжение о создании в Сарапуле авиационного завода на базе мастерских воинской части: технического и летного состава дивизиона тяжелых самолетов «Илья Муромец», передислоцированного в конце 1919 года в Сарапул из Петрограда.

Уже осенью 1920 года предприятие получило срочное задание на постройку двух опытных образцов тяжёлого двухмоторного самолёта «КОМТА». В декабре 1921 года в Москве прошли испытания лётных машин, которые выявили отдельные недостатки конструкции и технических характеристик. От дальнейшего производства самолёта «КОМТА» отказались. Единственный построенный образец передали в лётную школу.

По стране начались сокращения авиазаводов, и 29 работников сарапульского авиационного предприятия были переведены на производства в Петроград. Часть сотрудников отправили в Москву, в том числе управляющего Петра Неведомского. В Сарапуле за годы работы у него родилась дочь.

В конце июня 2024 года город на Каме посетила внучка директора авиазавода Лидия Неведомская. Ей провели экскурсию по выставочном залам музея-заповедника и провели ознакомительную экскурсию. На постоянное хранение в город на Каме были переданы материалы из семейного архива Неведомских: факсимиле Петра Неведомского, документы, копии архивных справок и фотографии.