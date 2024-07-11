Регулярные рейсы в Казань на «Метеоре» стартуют в Сарапуле через неделю

Сарапул. Удмуртия. Регулярные рейсы на «Метеоре» по Каме в Казань из Сарапула стартуют через неделю. Об этом сообщает Агентство по туризму Удмуртии.

18 июля — первый «Метеор» из Казани прибудет в Сарапул. 19 июля – рейс «Сарапул – Казань».

«Регулярные рейсы запланированы практически на каждую неделю до начала сентября. Пассажиры будут путешествовать на новом «Метеоре 120Р» — суперсовременном речном судне на подводных крыльях нижегородской компании «Водолёт». В салоне — 120 мягких кресел, панорамное остекление для лучшего обзора красоты за бортом, кафе, туалеты (в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект речного сообщения на «Метеоре» поддержан правительством Удмуртии: на его запуск выделена республиканская субсидия, позволившая вдвое снизить стоимость билетов.

Напомним, впервые за более чем 20 лет скоростной речной лайнер на подводных крыльях «Метеор» пришвартовался в Сарапуле в 2023 году.